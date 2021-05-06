Национальное телевидение Чувашии будет транслировать онлайн-шествие «Бессмертного полка»

Проект «Бессмертный полк онлайн» уже второй год доказывает свою востребованность среди жителей России. Прием заявок стартовал лишь 2 недели назад, но за это время к прошлогодним 2,5 млн анкет присоединилось уже более 800 тысяч.

Особое внимание организаторы уделяют вопросам кибербезопасности, а также модерации заявок на участие в онлайн-шествии. Уже удалось пресечь ряд провокационных попыток размещения в полковом строю портретов нацистских преступников. Данные о разместивших их людях будут переданы в Следственный комитет России. Напомним, что в этом году вступил в силу закон об усилении уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, к чему можно отнести размещение фотографий нацистов в рядах онлайн-шествия, посвященного героям Великой Отечественной войны.

В прошлом году трансляция онлайн-шествия «Бессмертного полка» длилась более 20 суток. В этом году было решено разбить потоки трансляции по регионам — это позволит каждому жителю страны увидеть своего ветерана там, откуда он родом. Именно поэтому прием новых заявок завершится 7 мая, чтобы успеть сформировать все региональные видеоблоки. Желающие подать заявку на участие в шествии могут сделать это на официальном сайте акции. Задать вопросы о проекте, в том числе технического характера, можно по бесплатному номеру горячей линии 8 (800) 20 -1945- 0.

Жители Чувашии увидят онлайн-шествие «Бессмертного полка» на Национальном телевидении Чувашии. 9 мая телеканал будет транслировать в прямом эфире портреты героев, уроженцев Чувашской Республики, прошедших Великую Отечественную войну. Начало трансляции – в 15:00.

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