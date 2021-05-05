Жители республики смогут увидеть шествие «Бессмертного полка онлайн» в эфире Национального телевидения Чувашии

Продолжается подача заявок на участие в шествии «Бессмертного полка онлайн». В 2021 году виртуальный народный онлайн-парад состоится 9 мая во всех регионах России и примерно еще в 100 странах.

В прошлом году трансляция шла 20 дней, ее посмотрели около 25 млн человек во всем мире, было подано около 3 млн заявок из разных стран.

В этот раз все трансляции пройдут в рядах онлайн-шествия в один день — 9 мая. Сетка общей трансляции будет разделена по регионам и с учетом местного времени, чтобы в каждом регионе России люди смогли увидеть своих родных и близких, защищавших Родину на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших Победу в тылу.

Подать заявку на участие можно до 7 мая в личном кабинете на официальном сайте «Бессмертного полка онлайн» (в том числе повторить заявку прошлого года). Заявка считается принятой после того как модераторами будут показаны портрет героя, указаны дата и время его показа в эфире. По желанию можно получить запись фрагмента онлайн-шествия с фотографией родственника — участника Великой Отечественной войны.

Начало трансляции во всех регионах – в 15:00. Жители Чувашии смогут увидеть своих родственников — героев в эфире Национального телевидения Чувашии, уточняют в ведомстве.

Напомним, в рамках Года, посвящённого трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, всероссийская акция «Бессмертный Полк» пройдет с участием колонны «Героев трудового фронта». Кроме того, шествие героев и тружеников тыла Чувашии будет транслироваться на сайте Сурскийрубеж.рф.

чувашинформ.рф