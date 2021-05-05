В Чувашии запустили производство медового кваса

Предприятие расположено в Канашском районе. Технологические линии по варке и розливу кваса в СППК «Мелилотус» запустили сегодня, 4 мая, в присутствии Главы республики.

«Правительство Чувашии будет и дальше поддерживать предприятия, которые работают в сельском хозяйстве и в переработке сельхозпродукции. Мы понимаем, что открытие производств в глубинке, причем производств, которые имеют свой товарный знак, это дорого стоит. Правительство республики будет выстраивать партнерские отношения с каждым предприятием, которое реализует такие инвестиционные проекты, будет содействовать их дальнейшему развитию, появлению новых рабочих мест. Все это нам обеспечит колоссальный прорыв в сельхозпроизводстве», — отметил Олег Николаев.

Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Мелилотус» в 2019 году получил грант на развитие материально-технической базы в размере 40 миллионов рублей. В рамках проекта создано 15 рабочих мест, построен производственный корпус, который оснащен техническим оборудованием. Основным видом деятельности предприятия является сбор, переработка и реализация меда.

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