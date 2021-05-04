«Соснячку» прочат масштабную перезагрузку

Газета «Вперëд» уже не раз писала о детском загородном лагере «Соснячок», который испытывает трудности при подготовке к летнему сезону. Вопрос вышел на республиканский уровень — 4 мая перспективы развития «Соснячка» прибыли обсудить зам. председателя Кабмина Чувашии — министр образования Алла Салаева и сотрудники министерства. После осмотра территории, столовой и спального корпуса, где сейчас полным ходом идут ремонтные работы, состоялось совещание с руководством города и лагеря. В нем приняли участие и депутаты городского Собрания.



Что нужно сделать для того, чтобы лагерь с 50-летней историей стал современным объектом индустрии отдыха и оздоровления Чувашии? Как выгодно подчеркнуть все достоинства шумерлинского муниципального лагеря? «Взять из прошлого лучшее и сделать перезагрузку», — озвучила собравшимся своё видение Алла Салаева, расписав всё поэтапно.



Для начала директору ДООЛ Елене Трошиной и руководителю отдела образования Ирине Сасакиной предложено съездить в Казань и посетить там один из передовых лагерей. Посмотреть, из чего он состоит, какие материалы используются, как оформлена территория и, что самое главное, какое там наполнение образовательной программы. Организацией поездки для директоров всех 14-ти загородных лагерей республики займется само министерство в течение мая.



Второй шаг – узнать потребности детей и родителей: а что они хотят видеть в «Соснячке», чем заниматься? Выяснить это, по мнению вице-премьера, совсем не трудно, достаточно разработать и распространить понятную людям анкету. Обязательно привлечь к такому диалогу общественность и организации из сфер спорта, здравоохранения, дополнительного образования: готовы ли они прийти в лагерь и с какими видами деятельности для отдыхающих? И, конечно, не забывать про бизнес, предлагая предприятиям организовать для детей сотрудников профильные смены.



На третьем этапе, ориентировочно в июне, Алла Салаева предложила провести общественное обсуждение всех внесенных предложений и высказанные через анкетирование мнения. Далее в течение нескольких месяцев архитектурная служба будет разрабатывать концепцию развития лагеря в комплексе, от формы до содержания. В сентябре последует обсуждение представленных материалов и объемов, источников финансирования. Такое планирование, как отметила вице-премьер, позволит к весне 2022 года подвести «Соснячок» к участию в федеральной программе поддержки летнего детского отдыха с готовым пакетом документов. «Конечно, сразу, за один год реализовать всё будет физически невозможно, — пояснила Алла Салаева. – Необходимо разбить на этапы и вести работу планомерно, комплексно, а не точечно, как сейчас».



Выслушав предложения, участники совещания полностью с ними согласились. Если город намерен сохранить «Соснячок», развивать лагерь и дальше, перевести его в круглогодичный режим, то настало время действовать. Настало время масштабной перезагрузки.



Справочно

ДООЛ «Соснячок» расположен в живописном сосновом бору площадью 20 га. Включен в республиканский реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.



Ежегодно в загородном лагере отдыхают 512 человек, т.е. 128 детей в каждую из 4-х смен. Ежегодно загрузка лагеря составляет 100 %.

На территории лагеря расположены 4 спальных корпуса на 32 места каждый, медицинский пункт, столовая с обеденным залом на 160 мест, летняя эстрада на 130 мест.

Н. Владимирова.