Самолёты летят на весенний парад!

Всюду флаги висят, и флажки у ребят.

Это Май, это Май! Веселей запевай!

На весенний парад самолеты летят.

День Победы — особый праздник в нашей стране, который объединяет весь народ своим величием и силой исторической памяти. Задача воспитателей — донести до дошкольников как можно больше информации об этом важном дне, вызвать интерес к героическому прошлому своей Родины. Накануне наступающего праздника Дня Победы воспитатель предложила детям раннего возраста «Светлячки» МБДОУ «Детский сад №15 «Сказка» слепить военную технику – военный самолёт и обязательно обозначить на ней красную звезду — символ советской армии.

Воспитатель рассказала детям о самом празднике Дне Победы, о событиях Великой Отечественной войны на доступном детям уровне. Познакомила с военной техникой – военным самолётом. Предварительно рассмотрев картинки и прослушав стихотворение

А.Барто «Самолёт», ребята принялись за дело. У каждого получилась своя неповторимая работа, которой восхищались дети.

Воспитатель Куркова Е.В.