Окна Победы появились в Шумерле

С 1 по 9 мая 2021 года проводится Всероссийская патриотическая акция «Окна Победы».

Воспитатели Озякова С.В. и Куркова Е.В. вместе с воспитанниками группы «Светлячки» МБДОУ "Детский сад №15 «Сказка» города Шумерля Чувашской Республики приняли активное участие во Всероссийской акции «Окна Победы».

Главные цели акции: создать атмосферу одного из самых важных праздников в России, передать молодому поколению его традиции, выразить свою благодарность героям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, почтить память об ушедших ветеранах.

Помним! Гордимся!

Воспитатели: Озякова С.В., Куркова Е.В.