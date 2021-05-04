Международный день пожарных отмечают ежегодно 4 мая. День учрежден в честь отваги и мужества работников этой профессии, ведь их работа всегда связана с большой опасностью. 4 мая обязательно вспоминают пожарных, погибших во время исполнения служебного долга. Это герои, отдавшие жизни во спасение других. Работа пожарных не может быть легкой, это тяжелый, опасный и необходимый другим людям труд, поэтому, сегодня мы можем отдать дань уважения тем, кто причастен к этой героической профессии.

В ознаменование этого праздника в МБДОУ «Детский сад № 15 «Сказка» с воспитанниками дежурной группы была проведена познавательная беседа о героической профессии пожарных, в ходе которой дети закрепили правила пожарной безопасности.

Воспитатели: Морозова И. А., Дмитриева Н. С.