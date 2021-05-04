Медико-санитарная и противоэпидемическая служба полевого армейского строительства № 2

В последнее время «благодаря» некоторым республиканским средствам массовой «дезинформации» у многих жителей республики сложилось мнение, что на строительстве оборонительного рубежа на р. Суре медицинской и санитарной службы не было.



С трагическим оттенком телепередачи и статьи, а также всевозможные сайты, не подтвержденные архивными документами, сколоченные на скорую руку, сыграли злую шутку. По приведенным в их сюжетах единичным случаям у людей складывается впечатление о массовой гибели мобилизованных на строительстве гражданского населения зимой 1941-42 годов.



Тема здоровья жителей нашей республики всегда стояла на острие проблем руководства страны. В конце 30-х годов Наркомздрав ЧАССР был на передней линии профилактики и охраны здоровья своих граждан. Всеми принятыми мерами и действиями удалось остановить и подавить бич чувашского сельского населения – трахому (болезни глаз из-за долгого пребывания в дыму и плохого освещения в избах керосиновой лампой). Путем массовой обязательной вакцинации такие опасные болезни, как оспа и корь, окончательно были побеждены. В этом вопросе наша страна была впереди планеты всей.



Какая же ситуация сложилась в первых военных 1941—1942 годах при возведении на нашей территории оборонительных сооружений? Чем болели наши предки в военное лихолетье?

Самыми распространенными болезнями были дизентерия, истощение организма из-за недоедания, обморожение конечностей и частей лица, воспаление легких и пневмония, припадки и нервно-психологическая агония, неустановленные диагнозы. А самыми опасными болезнями являлись сыпной и брюшной тифы.

Сыпной тиф – острое инфекционное заболевание, сопровождающееся появлением сыпи, характеризующееся лихорадочным состоянием и расстройством сознания. Распространителями инфекции являлись вши. Постановлением № 93-с особого заседания СНК под председательством А.Сомова и секретаря Чувашского обкома ВКП(б) И. Чарыкова 28 октября 1941 г. был принят пункт 5, где говорится: «Обязать наркомздрав Чув. АССР тов. Лихачева И.А. организовать на каждом ВПС врачебный участок, а при прорабских участках фельдшерские пункты, обеспечив их необходимыми медикаментами».



Согласно этому документу народным комиссариатом здравоохранения была сформирована медико-санитарная служба полевого армейского спецстроительства. Была мобилизована большая часть штата медицинских работников райздравотделов, больниц, заводских поликлиник, санэпидемстанций, малярийных станций. Они были закреплены за районами военно-полевых строительств №№ 1-4.

Если внимательно рассмотреть схематическую структуру, подписанную к исполнению наркомздравом Лихачевым, воочию можно убедиться, что проделана огромная организационная работа в системе здравоохранения. Вся структура подчинена 12-му Армейскому Управлению «Главоборонстроя» НКО СССР, над которым стоял нарком внутренних дел Л. Берия.



В целях предупреждения заболеваний паразитарными тифами и распространения их среди мобилизованного гражданского населения наркомздравом Лихачевым дано указание начальникам ВПС, чтобы все трудармейцы без исключения прошли дезинфекцию и тщательную санобработку одежды и личных вещей. А дезинфекцию белья и вещей проводить в дезокамерах дезинфекторами и санитарами строительных участков ВПС. Ответственный – старший врач ВПС.



Через санитарно-эпидемиологическую станцию г. Шумерли проводилось снабжение необходимым количеством дезсредств: препаратом «К» (50 % хозяйственное мыло), обладающим акарицидным и инсектицидным действием на чесоточных клещей и вшей и других насекомых, со специфическим запахом. Гигиеническое мытье в банях и вошебойках еженедельное. В случае отъезда домой даже на несколько дней, по приезде трудармейца допускали к работе только после прохождения санобработки в пропускнике.

В каждом ВПС выделены карантинные изоляторы (подвижные госпитали) для немедленной изоляции лихорадящих и подозрительных на инфекционные заболевания на 5-10 коек. Главным врачом Армейского Управления старшие врачи и начальники с политруками строительных участков ВПС предупреждены, что в случае вспышки паразитарных болезней они будут привлекаться к строжайшей ответственности.

Но, увы, удержать ситуацию медикам не удалось. Впоследствии выяснилось, что эпидемию сыпного тифа на берега Суры занесли четверо молодых солдат из инженерно-саперной бригады. На территории Шумерлинского района они расквартировались в 4-х деревнях. Один из батальонов был размещен в жилых домах деревни Шумерли в количестве 450 человек, с конными – 550.



Непосредственные бытовые контакты, медлительность в принятии срочного решения изолировать больных от здоровых создали условия для быстрого распространения инфекции. Всё же к концу 1941 года после принятия Наркомздравом строжайших мер по нераспостранению тифа удалось локализовать и подавить болезни.

В течение 1942-43 годов тиф и вши доставляли населению немало хлопот. С тех пор в народе сохранилось выражение «ядрёна вошь».



Приведу выписки из протоколов собраний и заседаний правлений колхозов Шумерлинского района и приказов начальников лесозаготовительных организаций:

«16 февраля 1942 г. Бани в Кабаново, в разъезде Мыслец, Шумерле, в кварталах № 7, № 43, арендовать баню дер. Шумерля для борьбы с тифом. В общежитиях лесопунктов провести санобработку, дезинфекцию от вшей. Нач. МЛП. – Клячкин, секр. партбюро – Абашин».



«Пр. № 80 от 2 июня 1942 г. За последнее время в пределах территории Шумерлинского лесосклада («Футболка») многие болеют тифом. Во избежание этого, приказываю: прекратить в помещении конторы и жилых бараках лесосклада всякие ночлеги посторонних, предупредив об этом каждую домохозяйку барака! В ночное время кроме дежурного в конторе не должно быть никого. Немедленно провести санобработку всем служащим, рабочим, а так же их семьям, проживающим не территории лесосклада, через находящуюся баню. Ответственный: зав. лесоскладом Замбржицкий».



«5 окт. 1942 г. Повестка дня: 3) борьба против эпидем. заболеваний

Постановили [организовать] борьбу против этих вшей, устроить вошебойку.

Для чего руковод[ителем] назначить Мидукова П[етра] Михайловича». (фонд 18, оп. 1, д. 2, стр. 34, с/х артель «Комбайн» Тугасинского с/совета Шумер. района. Архив. док.)

«8 марта 1943 г. а) топить баню-вошебойку ежедневно (в поселке кв. № 43) б) составить график пропуска через баню рабочих по бригадам» (из приказа нач. Шумер. лесопункта Г. Павловского).



«26 февраля 1943 г. На общем собрании колхозников «Волга» на повестке дня стоял один вопрос. Предупреждение: инфекционная болезнь. Выслушав выступление фельдшерицы Антоновой о сыпном тифе, решили в поселке Волга создать отряд сануполномоченных из 8 человек, и закрепить за участками из 5 хозяйств каждому. Эти сануполномоченные должны проверять ежедневно и провести санобработку.

Постановили и решили: 1. Усилить подворное обследования среди населения; 2. Не допускать на ночлег без санобработки; 3. Не держать температурного больного без медицинского надзора; 4. Предложить председателю колхоза выделить дежурную подводу; 5. В случае не выполнения указа сануполномоченных либо предс. колхоза оштрафовать и сообщить в Райисполком».



«Райздравотделу принять все меры по лечению чесотки, для чего мобилизовать всех медработников с тем, чтобы в ближайшее время ликвидировать чесотку».

«О мерах борьбы с чесоткой лошадей. <…> обеспечить лечение лошадей противочесоточными медикаментами с максимальным использованием местных средств: дёгтя, скипидара, табачной пыли, автола и других». (нач. Шумер. мехлесопункта).



А. Пояндаев, краевед.