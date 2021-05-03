Осторожно, погреб!

С приходом весны наступает время для открытия погребов и поднятия овощей, заложенных в них на зимнее хранение.

К сожалению, почти ежегодно случаются трагические события при неправильной эксплуатации погребов. Весной к несчастным случаям приводят накопленные ядовитые газы, которые могут образоваться при гниении картофеля и других овощей, начинающихся портиться к лету. Почувствовать ядовитые газы и их воздействие на организм очень трудно. У этих газов нет ни запаха, ни цвета. Они тяжелее воздуха и накапливаются в нижних отделах погреба.

Перед тем, как впервые спуститься в открытый после зимы погреб, необходимо при наличии вентиляционной системы проверить её исправность, а также оставить вход в него открытым на несколько часов для проветривания. Затем обязательно следует проверить, не накопились ли там газы. Существует простой способ узнать это: зажечь свечу и опустить её в погреб в ведре. Если огонь погас, значит, кислорода в помещении нет, там накопились токсичные вещества. В этом случае обязательно проветривать погреб дополнительно.

Спускаться в погреб одному не следует. Лучше это делать вдвоем, причем один человек должен постоянно находиться снаружи и беспрерывно общаться с тем, кто внизу. Спускаясь вниз, нужно обвязаться веревкой, другой её конец должен быть наверху у страхующего. Тогда при необходимости помощнику (страхующему) можно будет подать сигнал и у него будет возможность оказать помощь пострадавшему.



Признаками отравления ядовитыми газами являются легкая слабость, головокружение, тошнота, шум в ушах. Силы могут покинуть пострадавшего довольно быстро, также человек может быстро потерять сознание. Поэтому, как только появятся небольшие признаки отравления, надо немедленно покинуть погреб и выйти на свежий воздух.



Необходимо помнить, если с кем-то из близких или соседей случилась беда, не надо бросаться на помощь, не позаботившись о собственной безопасности. Надо обвязаться веревкой перед спуском и также кто-нибудь обязательно его должен подстраховать наверху.

Первая помощь при отравлении ядовитыми газами до приезда скорой помощи: