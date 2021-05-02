Праздник праздников

По данным социологов, Пасха – самый популярный у россиян религиозный праздник. Его отмечают более 80 процентов граждан. Многие из них пекут дома куличи, чтобы потом освятить их в храмах. Около полуночи в церквях совершают крестный ход. А после него начинается особое богослужение, одно из самых торжественных и одновременно радостных. «Примите от нас радость благовестия о воскресении Христовом», — поется в эту ночь на службах.



В этом году праздник приходится на 2 мая. Его предварял Великий пост – период самого строгого воздержания в году. Он считается духовной и телесной подготовкой к Пасхе.

«Праздников праздник и торжество торжеств» — так верующие именуют этот светлый день. Это событие — Воскресение Христово — главное для христианства. Вера в него является фундаментальным принципом религии. Согласно вероучению, тем самым Спаситель «отменил смерть» и показал всем людям, что их ждет жизнь вечная.



Воскресение стало последним этапом боговоплощения и спасения человечества. Всё началось с земного рождения Христа. Затем он вышел на проповедь. А потом был распят и погребен. Все эти события описаны в Евангелиях. Согласно Писанию, Иисуса по иудейской традиции погребли в пещере, запеленав тело в специальную ткань — плащаницу. А вход в гробницу закрыли огромным камнем. Иерусалимские первосвященники, опасаясь, что ученики украдут тело Учителя, попросили Понтия Пилата выставить у гроба Господня стражу. На третий день рано утром к гробнице пришли последовательницы Христа, чтобы умастить его тело ритуальными маслами. Они с удивлением обнаружили, что гробница открыта — камень отворен, да и стражи нет рядом. «И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес…» — повествует евангелист Марк.



С этой фразы пошла одна из главных традиций праздника: в этот день православные приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!»



К празднику принято ставить на стол куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. Яйца принято дарить друг другу. Согласно преданию, традиция пошла от ученицы Христа Марии Магдалины. Однажды она попала на аудиенцию к императору Тиберию. При встрече женщина протянула римскому правителю белое куриное яйцо и сообщила о воскресении Господа. В ответ на это самодержец воскликнул, что воскресения быть не может, как не может быть того, чтобы это яйцо вдруг окрасилось в красный цвет. И тогда яйцо вмиг чудесным образом поменяло цвет.



Пасха – самый важный праздник христианства. В этот день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Не рекомендуется с кем-либо ссориться, обижать и обижаться. Как отмечает духовенство, задача каждого православного – делиться радостью праздника и не пренебрегать в этот день делами милосердия.