Поздравление Олега Николаева с Днём Весны и Труда

Уважаемые соотечественники!

От души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Первомай традиционно объединяет людей самых разных профессий и поколений. Это праздник возрождения природы и трудовой славы, солидарности и уважения друг к другу.

Всё, чем по праву гордится регион, — это результат труда тысяч его жителей. Только объединив усилия органов власти, трудовых коллективов, бизнес-сообщества, общественных и политических организаций, мы сможем сделать жизнь в республике лучше.

Пусть известный лозунг «Мир! Труд! Май!», как и прежде, вдохновляет нас на новые достижения. Желаю всем весеннего настроения и успехов!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.