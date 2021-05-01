Первомай – выше флаги поднимай!

1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник — День труда (Праздник Весны и Труда),

который изначально носил название День международной солидарности трудящихся.

Первомай широко отмечали в советские годы, когда он считался вторым по важности праздником после 7 Ноября. Правда, история празднования Первомая берет начало совсем не в СССР и задолго до Октябрьской революции.



1 мая 1886 года в Чикаго прошли масштабные митинги и демонстрации рабочих с требованием сделать рабочий день восьмичасовым. Акция закончилась стычками с полицией. В июле 1889-го Парижский конгресс Второго интернационала объявил 1 мая днем солидарности трудящихся всего мира и предложил отмечать его демонстрациями и выдвижением социальных требований. В Российской империи праздник впервые отметили в Варшаве в 1890 году, а с начала XX века маёвки стали носить политический характер. 1 мая 1917-го рабочие вышли под лозунгами «Вся власть Советам» и «Долой министров-капиталистов».



После Октябрьской революции праздник стал официальным, его закрепили в Кодексе законов о труде и назвали Днем интернационала. В Москве на Ходынском поле состоялся первый первомайский парад Красной Армии, в котором участвовали около 30 тысяч человек. С тех пор военные парады стали традиционными для этого дня и проводились ежегодно.



Праздник в те годы начинался шествием трудящихся по центральным улицам городов. Нарядные взрослые и дети шли с цветами, транспарантами и флажками под марши и политические лозунги. Партийные руководители приветствовали трудящихся с трибун. В этот день чествовали передовиков производства, ветеранов и почетных граждан.



1 мая 1933 года над Красной площадью впервые прошел воздушный парад. В последующие годы их проводили регулярно вплоть до начала Великой Отечественной войны. 1 мая 1945 года, конечно, было посвящено близящейся Победе. В Москве и столицах союзных республик прозвучал салют «в честь побед Красной армии на фронте и великих успехов рабочих, колхозников и интеллигенции в тылу, в ознаменование международного праздника трудящихся». В Москве прогремели еще два салюта: в 22:00 — в честь взятия важных узлов обороны немцев войсками 2-го Белорусского фронта под командованием маршала Рокоссовского, а в 23:00 — в честь войск 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Жукова, которые взяли Бранденбург.



После 1945-го жизнь постепенно возвращалась в привычное русло, а традиционные маёвки снова приобрели былой размах. 1 мая 1956 года впервые сделали телерепортаж о военном параде и демонстрации трудящихся на Красной площади. С этого времени праздничные мероприятия ежегодно транслировали на центральных каналах. Традиционно на Первомай приглашали руководителей и крупных чиновников из просоветских стран, например, с Кубы или из КНДР.



Самые красочные демонстрации и парады проводили в брежневскую эпоху. Масштабные шествия физкультурников многие современники помнят и сегодня. Официальная первомайская демонстрация в последний раз состоялась 1 мая 1990 года, а уже в 1992-м впервые отметили Праздник Весны и Труда.

Сегодня праздник отмечается в 142 странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая. Для ряда стран традиция собирать людей под знамена профсоюзов еще сохранилась, но в большинстве государств это все же не политический праздник, а именно День труда, яркий весенний праздник, когда организуются народные гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные шествия и множество увеселительных мероприятий. А для кого-то это просто еще один выходной, в течение которого можно отдохнуть или провести время с семьей.



Из открытых источников.

В 2020 и в 2021 годах в связи с пандемией коронавируса массовые праздничные мероприятия в большинстве стран отменены. Теперь первомайские мероприятия проводят в интернет-пространстве. Это различные онлайн-акции, флешмобы и тому подобное. Например, все желающие могут присоединиться к акции Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики «Первомай 21 регион». Для участия нужно разместить фото или короткий видеоролик в социальных сетях с хэштегом #Первомай21регион.