Дачникам и садоводам

С 1 января 2021 года действуют новые требования пожарной безопасности.

На территориях частных домовладений с этого года запрещено разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест. Собственникам земельных участков также вменяется в обязанность своевременно убирать мусор и сухостой, а также окашивать траву на своей территории.



Однако не устанавливается полный запрет на использование открытого огня и разведение костров на приусадебных и садовых участках. Это возможно при соблюдении определенных условий и требований пожарной безопасности. Так, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы можно на специальных площадках, определенных для этого органами местного самоуправления. При этом место для открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки, а от хвойного леса и молодняка его должно отделять 100-метровое расстояние (30 метров — от лиственного леса). При использовании открытого огня в металлической бочке расстояния могут быть сокращены вдвое. В таком случае у бочки должна быть крышка, а поблизости должны находиться первичные средства пожаротушения. Оставлять без присмотра огонь запрещено. Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, валежника, сухой травы и других горючих материалов. Мангалы и жаровни можно располагать на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек.



Нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня наказывается штрафом для граждан — до 5 тыс. рублей. Во время действия особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается. Напоминаем, что на территории Чувашской Республики такой режим установлен с 25 апреля.

Телефоны службы спасения – 01, 101 с мобильного.

ОНД и ПР по г. Шумерле и Шумерлинскому району.