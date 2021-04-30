Шумерлинцы написали «Диктант Победы»

Вчера шумерлинцы приняли участие в международной исторической акции «Диктант Победы». К акции присоединились глава администрации города Валерий Шигашев, депутаты Собрания депутатов — Елена Голованова, Владимир Афошин, Дмитрий Головин, Лилия Егорова, Алексей Жданович, Вадим Задорожный во главе с председателем Сергеем Яргуниным, обучающиеся и педагоги школы N 3, на базе которой и прошел «Диктант Победы».



Гостем мероприятия стал Виктор Горбунов, депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов, подчеркнувший, что «Диктант Победы» станет хорошим поводом для дальнейшей работы, направленной на сохранение священной памяти о Великой Отечественной войне.



Источник: Администрация г. Шумерли.