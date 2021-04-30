Шумерлинские школьники танцуют Вальс Победы

Сегодня, 30 апреля 2021 года в Центре детского творчества города Шумерля прошла акция «Вальс Победы», посвященная 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которая представляет собой танцевальный номер как символ единства поколений. Участники акции, среди которых были кадетские ансамбли и танцевальные коллективы посвятили свои бальные композиции памяти участников Великой отечественной войны.

По традиции все участники танцевальной акции исполнили вальс Победы в сквере Победы.

Татьяна Хрыкина