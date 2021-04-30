Шумерлинские огнеборцы отметили профессиональный праздник

Для шумерлинских огнеборцев апрель этого года начался и закончился торжествами: 1 апреля ярко отметили 80-летие со дня основания пожарной охраны Шумерли и Шумерлинского района, а 30 апреля – свой традиционный профессиональные праздник.



В День пожарной охраны на сцене ДК «Восход» заслуженные награды получили сотрудники, которые, выбрав однажды мужественную профессию, остаются верны ей, несмотря на ежедневный риск и физическое напряжение, высокую ответственность за жизни попавших в беду людей. Поздравляя с 372-й годовщиной со дня основания в России пожарной охраны, начальник 23-й пожарно-спасательной части Алексей Сурков пожелал коллегам здоровья, крепкого тыла и всегда возвращаться домой.



Дамиру Салахетдинову и Дмитрию Феклистову к празднику были присвоены очередные звания. За грамотные действия при тушении пожара на ООО «Молочное дело – Ивня» Иван Лескин, Александр Теленков, Алексей Фролов награждены Почетными грамотами ГУ МЧС России по Чувашии, благодарность объявлена Андрею Чулах, Алексею Арисову. Ведомственные медали МЧС России «За отличие в службе» вручены вручены Дамиру Салахетдинову и Павлу Баторшину, нагрудный знак «За заслуги» — Денису Игнатьеву.



В завершение торжественного мероприятия герои дня вместе с членами семей, ветераны пожарной службы смогли со стороны взглянуть на свою работу – посмотрели фильм «Огонь».



Н. Владимирова.