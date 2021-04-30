Поздравление Главы Чувашии с Днём пожарной охраны России

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Борьба с разрушительной силой пожара, спасение человеческих жизней, сбережение материальных ценностей и природных богатств – дело мужественных и отважных людей. Вы профессионалы особой закалки, готовые в критический момент прийти на помощь.

От вашего умения эффективно действовать в экстремальных условиях, от целенаправленной профилактической работы с населением зависит стабильность противопожарной ситуации в регионе.

Примите слова искренней благодарности за ваш героизм, самоотверженность, верность профессии. Желаю здоровья, благополучия и успехов!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.