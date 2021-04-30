Определены сроки приемной кампании 2021 года

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ об особенностях приема в вузы в 2021 году. Документ устанавливает новые ключевые даты для абитуриентов 2021 года, а приоритетной формой подачи документов становится дистанционная — через личные кабинеты на сайтах вузов, с помощью сервиса «Поступи в вуз онлайн» и по почте.

Итак, ключевые даты приема 2021:

Не позднее 20 июня — начало приема документов на поступление.

Не позднее 15 июля - вузы публикуют на сайтах расписание вступительных испытаний, которые они проводят самостоятельно.

29 июля — завершается прием документов от поступающих с результатами ЕГЭ, и от тех, кто поступает «без вступительных испытаний» (победители и призеры олимпиад). Сроки окончания приема документов от ребят, которые сдают дополнительные вузовские экзамены, университеты устанавливают самостоятельно.

2 августа - публикация конкурсных списков.

4 августа — окончание приема заявлений о согласии на зачисление от тех, кто поступает на бакалавриат и специалитет без вступительных испытаний и на места в пределах квот.

6 августа — вузы издают приказы о зачислении тех, кто поступает без вступительных испытаний, а также по квотам.

11 августа — завершается прием заявлений о согласии на зачисление от абитуриентов в рамках основного конкурса (по ЕГЭ).

17 августа — издаются приказы о зачислении тех, кто поступает по ЕГЭ.

Вузы до 1 июня 2021 года обязаны внести все изменения в свои правила приема.

rg.ru