30 апреля в городской библиотеке-филиале №4 им.В.В.Маяковского состоялся вечер реквием «Народ. Война. Победа», посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – самый важный праздник для россиян, повод для гордости и радости за свое Отечество, день светлой памяти обо всех погибших в Священной войне, отстоявших ценой своей жизни право на свободное и счастливое будущее. Ведущие вечера вместе с его участниками (учащиеся 6 «а» класса, классный руководитель Баторшин Д.А. и 7 «б» класса МБОУ «СОШ №6 » классный руководитель Зюкова И.Г.) вспомнили о тех, кто принес долгожданную Победу на нашу землю, исполнили песни и стихотворения военных лет, говорили о знаменитой военной технике, рассказали шумерлинским подросткам о малоизвестных фактах 1941—1945 гг. Особый интерес у присутствующих вызвала презентация развернутой книжной экспозиции «Сердцем к подвигу прикоснись», представленная разделами художественной и публицистической литературой, посвященной основным этапам Великой Отечественной войны.













Одно из основных направлений выставки было посвящёно Сурскому оборонительному рубежу и его истории, насчитывающей в этом году восемьдесят лет с начала строительных работ. Информационные материалы, архивные источники, серия фактографических буклетов «Сурский рубеж обороны» выпушенная к юбилейному событию библиографами городской центральной библиотеки им.Г.Н.Айги, а также творческие работы читателей младшего школьного возраста (учащиеся 3"в" класса МБОУ « СОШ №1» классный руководитель Малюшкина Т.В.) вызвали всеобщую заинтересованность гостей и участников культурного события. Приятным моментом в канун праздника для библиотеки и ее пользователей стало поступление научно-популярного издания «Подвиг тружеников Чувашии. Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей», изданного АО «Чувашское книжное издательство». Книга рассказывает о героизме тружеников, задействованных на военно-полевом строительстве. На основе архивных и опубликованных источников, воспоминаний участников строительства всесторонне раскрывается история массового трудового подвига населения республики. Книга иллюстрирована схемами, картами рубежей, воспроизведены фотографии из государственных и личных архивов. В заключении каждый участник вечера высказал искренние слова благодарности тем, кто не боясь врага, шел вперед, не зная усталости работал, обеспечивая фронт всем необходимым, кто боролся за наше светлое будущее, за Россию. В память о жертвах Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания.

Е.Каширина