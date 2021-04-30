Конкурс «Лидеры России»: приём заявок продлён

До 17 мая продлена регистрация участников на трек «Информационные технологии» четвертого конкурса «Лидеры России». Заявочная кампания проходит на сайте ЛидерыРоссии.рф. Участниками трека могут стать граждане в возрасте до 55 лет с управленческим опытом не менее двух лет.

Целью конкурса является выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем управленческих компетенций. Победители трека «Информационные технологии» получат не только наставников из числа ведущих представителей ИТ-сферы России, но и приглашения на работу в органы государственной власти, компании с государственным участием и крупные холдинги.

Напомним, конкурс «Лидеры России» проходит в несколько этапов. Первый – это регистрационная кампания, которая завершится 17 мая в 23:59 по московскому времени. С 20 мая до 1 июля — дистанционный этап, а в конце лета-начале осени начнутся финалы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.