«Диктант Победы» написали жители Чувашии во всех районах республики

Глава республики Олег Николаев отвечал на вопросы диктанта на площадке в ЧГУ.



Площадка в Чувашском государственном университете собрала самое большое количество участников диктанта. Среди них были Глава Чувашской республики Олег Николаев, ректор Чувашского государственного университета Андрей Александров, депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия» Алена Аршинова и заместитель главы города Чебоксары Николай Владимиров.



Олег Николаев в приветственном слове отметил, что подобные акции помогают нам бережно сохранять в народной памяти события Великой Отечественной войны. Он особо отметил тыловой подвиг чувашского народа при возведении Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории республики. В те далекие годы десятки тысяч женщин, стариков, юношей и девушек за неимоверно короткий срок провели огромные работы. Строительство заградительного многокилометрового сооружения – трудовой подвиг народа, который надо помнить и чтить.

В этом году акция «Диктант Победы» стала самой масштабной за все время ее проведения. Площадки открылись по всей республике.