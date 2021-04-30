Воспитателем года Чувашии признана шумерлинка

28 апреля в Чебоксарах, во Дворце культуры ЧГУ им. И.Н. Ульянова, чествовали победителей республиканского конкурса педагогического мастерства.

Глава Чувашии Олег Николаев выразил признательность педагогам за ежедневный кропотливый труд и самоотдачу. В Чувашии в системе общего образования заняты 17 тысяч педагогических работников, отметил он. В республике уделяется огромное внимание сфере образования: строятся новые детские сады и современные школы, реконструируются и оснащаются новым оборудованием старые, обновляется инфраструктура, совершенствуются подходы в образовательном процессе. «Убежден, что создание соответствующей материально-технической базы и содержательные программы процессов обучения и воспитания принесут достойные плоды», – заключил Глава республики.



Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр образования и молодежной политики Алла Салаева поблагодарила наставников, педагогов с опытом, которые делятся своими лучшими практиками и сопровождают молодежь.



По итогам всех конкурсных испытаний звание «Учитель года Чувашии-2021» присвоено учителю начальных классов и английского языка средней общеобразовательной школы № 12 Новочебоксарска Василисе Егоровой. Обладательницей звания «Воспитатель года Чувашии-2021» стала шумерлинка — учитель-логопед детского сада № 16 «Рябинушка» Екатерина Чимрова.

Источник: cap.ru.

Екатерина Чимрова, в 2011 году получив диплом об окончании дефектологического факультета Чебоксарского филиала МГГУ им. Шолохова, начала работать в детском саду «Радуга», в 2013 году перешла в «Рябинушку». Победитель и призер многих профессиональных конкурсов различного уровня, дважды победитель городского фестиваля среди молодых педагогов «Учитель навсегда» (2014, 2020 годы). удостоилась в 2017 году стипендии Главы Чувашии за особую творческую устремленность.