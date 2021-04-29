Сегодня, 29 апреля, отмечается День государственных символов Чувашской Республики.

Отношение к символам государственности — один из показателей культуры общества. Ведь они отражают историю народа, его прошлое и настоящее, традиции наших предков и новые устремления в будущее.

В государственных символах нашей республики заключены общая воля и интересы чувашского народа, его самобытность и неотъемлемое право на самоопределение.

Государственный флаг Чувашской Республики — это прямоугольное полотнище, разделенное на желтое и пурпуровое поля. Цвета государственного флага — желтый и пурпуровый — традиционные цвета чувашского народа. Желтый цвет — цвет Солнца, дарующего жизнь всему на земле. В чувашском фольклоре он олицетворяет все самое прекрасное и светлое. Золото в геральдическом толковании — богатство, справедливость, милосердие, великодушие, постоянство, сила, верность. Пурпуровый цвет — один из самых распространенных у чувашей. Он присутствует среди основных элементов народного орнамента. Пурпур в геральдическом толковании — достоинство, могущество, мужество, сила. Верхнее желтое поле флага обозначает пространство под солнцем, населяемое народом Чувашии. Нижнее пурпуровое поле — чувашскую землю. В геометрической середине полотнища флага расположена композиция, состоящая из древнечувашских эмблем «Древо жизни» и «Три солнца».

Тот же цвет, та же символика чувашского флага фигурируют и на Государственном гербе республики — в обрамлении стилизованных золотых листьев и шишек хмеля. Государственный герб представляет собой щит, обрамленный пурпуровой, подложенной золотом девизной лентой с надписью золотыми буквами «Чăваш Республики — Чувашская Республика». Венчает щит золотая, окаймленная пурпуром, эмблема «Три солнца». Цвета государственного герба, как и флага — желтый и пурпуровый. В центре герба расположена эмблема «Древо жизни».

Государственный гимн Чувашской Республики — символ государства, его суверенитета. Глубокое уважение к нему — патриотический долг каждого гражданина нашей республики. В основу гимна Чувашии положена песня «Тăван çĕршыв» (Родная страна), музыку которой написал заслуженный деятель искусств Чувашии и Российской Федерации Герман Лебедев, слова — члена Союза писателей СССР Ильи Тукташа. Национальный гимн исполняется во время проведения государственных церемоний, открытия и закрытия важнейших заседаний, собраний и на значимых культурных и спортивных мероприятиях.

Сегодня во всех учреждениях образования и культуры республики проходят тематические мероприятия и акции, посвященные знаменательному дню.