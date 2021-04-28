Чувашия вошла в ТОП регионов с наиболее развитой альтернативной энергетикой

28 апреля Ассоциация развития возобновляемой энергетики подвела итоги первого комплексного регионального инвестиционного рейтинга в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ). По его результатам Чувашия стала лидером промышленного развития возобновляемых источников энергии и отмечена, как самый индустриальный ВИЭ-регион.

«Развитие возобновляемых источников энергии в Чувашии – важнейшая составляющая не только для электроэнергетики региона, но и для стимулирования инвестиционной активности. Создание солнечных модулей и вспомогательного оборудования солнечной энергетики – это только первые шаги в развитии данной перспективной отрасли», – прокомментировал министр промышленности и энергетики республики Евгений Герасимов.

В ведомстве напоминают, что в Новочебоксарске расположен завод ГК «Хевел», лидер солнечной энергетики России. Это первый и единственный в стране завод полного цикла. В 2020 году он вышел на производственную мощность более 340 МВт/год фотоэлектрической продукции, создано 700 рабочих мест.

Также в республике локализовано производство вспомогательного оборудования для солнечной энергетики. В частности, ООО «Завод инновационных технологий» занимается производством коммутационных шкафов постоянного тока и прочего оборудования.

«Сегодня зеленая энергетика приобретает новое значение в связи с тем вниманием, которое начинаем уделять теме экологии и адаптации к изменениям климата. Мы рассматриваем вопрос привлечения инвестиций в строительство солнечных станций. Как промышленный регион, Чувашия считает приоритетным развитие индустриального кластера производства оборудования для возобновляемой энергетики – здесь следуем логике новых программ поддержки развития промышленности, где будут заложены стимулы для последующего углубления локализации. Обязательно учитываем образовательное направление, так как понимаем, что для развития новой отрасли нужны подготовленные кадры», – подчеркнул Евгений Герасимов.

По словам руководителя Минпромэнерго республики, дальнейшее участие чувашских предприятий в становлении рынка ВИЭ – это стратегическая необходимость в рамках позиционирования на международном рынке в долгосрочной перспективе.

чувашинформ.рф