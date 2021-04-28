«Салют победа! »: гимназисты – участники смены в МДЦ «Артек»

В преддверии Дня Великой Победы обучающиеся 10 класса МБОУ «Гимназия №8» г. Шумерля Петров Даниил, Петякова Кристина и Сучков Артемий стали участниками пятой смены «Салют победа!» в МДЦ «Артек».

Петров Д. и Сучков А.- финалисты Всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей «Спутник». Отдых в лучшем лагере страны ребята совмещают с занятиями по тематической образовательной программе «Спутник» Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва, преподаватели и ученые которого сделали смену по-настоящему космической!

В рамках смены под девизом «ПЯТЫЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ, ЛЕГЕНДАРНЫЙ» пройдет четвертый финальный этап Всероссийского конкурса «Спутник».

Петякова К. заслужила путевку в лагерь особыми достижениями в спорте, активной творческой деятельностью. В многопрофильном отряде Кристина выбрала секцию «Стрельба из лука», где уже прошла встреча с российской биатлонисткой, бронзовым призёром чемпионата мира Ольгой Козловой.

Ребята уже получили свой главный приз – путевки в лучший лагерь России МДЦ «Артек»! Пожелаем им дальнейших творческих успехов и побед!