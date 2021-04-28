«Поезд Победы» прибыл в Чувашию

Сегодня, 28 апреля, на перроне железнодорожного вокзала Чебоксар царила особая атмосфера. В столицу республики прибыл «Поезд Победы» – уникальный передвижной музей с иммерсивной выставкой, посвященный Великой Отечественной войне.

«Поезд Победы» – это первая в мире инсталляция с эффектом полного погружения, размещенная в движущемся составе. Экспозиции размещены в нескольких вагонах, каждый из которых посвящен определенной тематике. Они иллюстрируют мирное время и последние часы перед войной, дорогу на фронт, концлагерь, санитарный вагон, банно-прачечные поезда и блокаду, штабной вагон и бронепоезд, победу и возвращение домой.

В экспозиции используется объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, датчики присутствия, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности (VR), киносъемка исторических реконструкций, трехмерная компьютерная графика с моделями военной техники. Для каждой зоны экспозиции специально написана своя музыка.

«Атмосферу тех времен передают даже запахи, которые меняются из перехода с вагона в вагон. Запах бани, махорки», – заметил Глава Чувашии Олег Николаев, посетивший выставку.

Руководитель региона обозначил масштабность историко-просветительского проекта «Поезд Победы» и назвал его важным результатом реализации задачи по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, обозначенной Президентом страны.

Глава республики считает, что подобные выставки играют огромную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

чувашинформ.рф