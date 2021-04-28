Моя семья, моя Россия

Всероссийский конкурс рисунка пройдет со 2 по 31 мая.

В конкурсе Международной платформы творческих конкурсов могут принять участие все желающие, вне зависимости от возраста и навыков, по следующим темам номинаций: «Россия будущего глазами ребёнка», «СемьЯ (братья, сёстры, дедушки, бабушки, мама, папа, тёти, дяди)», «Защита жизни до рождения – образ материнства». Конкурс разделен на группы «Дебют» и «Профессионал». За приз зрительских симпатий борьба развернется с 1 июня в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/myfamily.myrussia).



По итогам конкурса все участники, лауреаты и финалисты получат памятные дипломы, победители — ценные призы: путевки в лагеря, экскурсии, электронные устройства. Торжественная церемония награждения будет проходить 12 сентября в Храме Христа Спасителя.

Положение конкурса