Коммунальщики благоустраивают территории городских кладбищ

В преддверии больших православных праздников – Пасхи Христовой и Радоницы – Красной Горки – дней поминовения усопших, а также и грядущего праздника Дня Победы, когда люди на кладбищах убирают могилы своих родственников, вопрос о благоустройстве мест захоронений является одной из первоочередных задач в деятельности коммунальщиков.

В течение недели МУП «БТИ» благоустраивают территории городских кладбищ, вывозят мусор, убирают сухостой и т.д. , проводят планировку подъездных путей. В эти дни порядка 8 большегрузных машин мусора было вывезено с территории кладбищ.

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