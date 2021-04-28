Дети-сироты смогут получить социальную выплату на покупку квартиры

28 апреля на заседании Кабинета Министров Чувашии предложено внести изменения в ряд законов для расширения форм обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как отметил вице-премьер – министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Павел Данилов, предлагается установить альтернативную меру государственной поддержки по обеспечению жильем детей-сирот, предоставив им социальную выплату.

Предусмотрены условия, которым должны соответствовать лица, претендующие на предоставление соцвыплаты. Это возраст от 23 лет и старше, отсутствие неснятой и непогашенной судимости, дееспособность, непрерывная трудовая деятельность и ряд других.

Для определения размера социальной выплаты устанавливаются расчетная площадь жилого помещения в размере 33 кв.м на ребенка-сироту и средняя рыночная стоимость одного квадратного метра, которая ежеквартально устанавливается Минстроем России для Чувашии. На 2 квартал эта сумма составляет 39 486 рублей за кв. метр. Соответственно, размер социальной выплаты может составить 1 млн. 303 тыс. 38 рублей.

При покупке жилья с использованием социальной выплаты сирота вправе использовать собственные и заемные средства, а также средства иных мер государственной поддержки – например, материнский капитал или ипотеку.

Социальную выплату можно будет направить как на покупку готового жилья, так и на долевое участие. Вместе с тем запрещается приобретать жилье в аварийных домах, а также у близких родственников – супругов, дедушек и бабушек, усыновителей (бывших родителей).

Напомним, что разработать механизм выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам поручил Глава Чувашии.

«Такая норма позволит существенно поддержать детей сирот, чтобы они могли мобильно пользоваться различными формами поддержки, в том числе собственными средствами, для решения жилищных проблем и организовать свою жизнь», – подчеркнул на заседании Кабмина республики Олег Николаев.

чувашинформ.рф