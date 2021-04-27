Шумерлинцы в числе победителей

23 апреля 2021 года в Чебоксарах завершился региональный этап Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники», организованный Чувашским республиканским отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», Главным управлением МЧС России по Чувашской Республике — Чувашии, Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Участие в нем приняли более 160 молодых авторов и артистов, представив свои работы на противопожарную тематику в номинациях вокальное, театральное и хореографическое искусство, авторская и бардовская песня.

Через стихи, песни, музыку и танцы ярко и наглядно разъяснить своим сверстникам правила безопасности – такой была главная задача, стоявшая перед каждым молодым конкурсантом. Жюри оценивало оригинальность выступления, мастерство артистов, качество постановки номеров и оригинальность костюмов.

Кадеты МБОУ «СОШ №6» г. Шумерля Казакова Елизавета, Лазарев Максим и ученица МБОУ «Гимназия №8» г. Шумерля Милина Александра стали участниками данного фестиваля. По результатам конкурсных испытаний наши ребята стали первыми в номинациях: «Вокальное искусство» и «Хореографическое искусство».

Мы поздравляем наших ребят с победой и благодарим Чувашское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» за оказание спонсорской помощи в организации поездки ребят в г. Чебоксары.