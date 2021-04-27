Четыреста площадок для «Диктанта Победы»

29 апреля по всей стране состоится традиционная патриотическая акция «Диктант Победы»

«Единая Россия» проводит ее совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, движением «Волонтеры Победы», Российским союзом ветеранов. В прошлом году «Диктант Победы» написали свыше миллиона человек, к акции присоединились 76 стран.

В этом году будут работать 12 тысяч площадок, почти 400 из них – в Чувашии, где в акции примут участие около 15 тысяч человек. Как и раньше, площадки организуют Министерство обороны, Российская гвардия, Министерство внутренних дел, МЧС, Росатом и Роскосмос. За границей площадки запустят совместно с Россотрудничеством.



Главной площадкой «Диктанта Победы» в республике, как и в прошлом году, станет новый корпус Чувашского государственного университета. Акция пройдет также в других вузах столицы республики: в педагогическом и аграрном университетах, в кооперативном институте, филиалах гуманитарно-экономического университета, академии народного хозяйства и госслужбы, автодорожного технического университета, в республиканском институте образования и институте культуры и искусств.



Диктант состоится также в общеобразовательных школах, техникумах и колледжах республики, правда, в закрытом режиме – участие в нем примут только свои учащиеся и педагоги.

Закрытыми будут и новые, необычные площадки, такие, как Федеральный медицинский центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, Управление Росгвардии по Чувашской Республике, Чебоксарский электроаппаратный завод.



В Федеральном медицинском центре диктант напишут врачи и пациенты. К ним присоединятся и студенты вуза, проходящие в медучреждении практику.

Мы решили принять участие в акции, поскольку к нам приезжает большое количество людей из разных уголков страны, – говорит главный врач центра, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Николай Николаев. – Здесь есть и молодые люди, и старшее поколение. Я думаю, им всем будет интересно принять участие в таком мероприятии.

Каждый желающий может принять участие в «Диктанте Победы» на открытых площадках – в Национальном музее, в Национальной библиотеке Чувашии, в городских и сельских библиотеках, многофункциональных культурных центрах. Всего для жителей республики доступны 67 открытых площадок, 16 из них в Чебоксарах. Выбрать для себя ближайшую и наиболее подходящую можно на сайте акции Диктантпобеды.рф/region/21. Здесь же диктант можно будет написать в онлайн-режиме.

Участникам диктанта предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов по общей военно-исторической теме и на 5 вопросов по региональной тематике. Часть вопросов будет касаться трагических событий начала и первого года Великой Отечественной войны, первых поражений и побед, а также великих полководцев, чьи юбилеи отмечаются в этом году: 125 лет исполняется Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому.

Мы приглашаем всех жителей республики отдать дань памяти нашим дедам и прадедам, совершившим боевой и трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны, – говорит региональный координатор партийного проекта «Историческая память», ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров. – Ждем на «Диктанте Победы» ветеранов, тружеников тыла – наших главных гостей, чтобы лично поблагодарить за Великую Победу.

Неизменный участник и вдохновитель акции «Диктант Победы», депутат Госдумы РФ от Чувашии Алёна Аршинова отмечает, что эта акция, безусловно, нашла отклик в сердцах людей по всей планете:

Сегодня вместе с Россией диктант Победы пишут в 76 странах мира. Это значит, что беспримерный подвиг наших дедов чтят по всей земле. Для всех нас очень важно, чтобы мы были достойны памяти победителей. Ради наших героев, ради нашей земли, ради исторической правды призываю всех принять участие в «Диктанте Победы». Приходите сами и приводите своих близких. Напишем главный для каждого из нас диктант вместе.

От редакции

«Диктант Победы» состоится 29 апреля 2021 г. Открытые площадки находятся по адресам:

Городская центральная библиотека им. Г. Н. Айги (ул. Ленина, д. 8),

Межпоселенческая библиотека Централизованной системы библиотечного и архивного дела Шумерлинского района (ул. Чайковского, д. 1).