День Победы — великий праздник! В преддверии праздника во многих городах проходит замечательная акция – посадка деревьев в честь защитников Родины, погибших в боях в годы Великой Отечественной войны. Эта акция «Сад памяти!» весьма проста – активисты хотят, чтобы ни один герой войны не был безвестным, а имя героя было известно всем, от мала до велика. Воспитанники и родители группы «Почемучки» МБДОУ «Детский сад №15 «Сказка» приняли активное участие в этой акции и посадили возле своего дома дерево в память воевавших родных.

Это очень благородная акция, ведь в память о героях люди украшают и озеленяют территорию города деревьями, чтобы потомки смогли не только помнить о героях битв, но и наслаждаться зеленью природы под мирным небом над головой.

Г. Маликова, воспитатель.