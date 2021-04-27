Публичные слушания прояснили вопрос преобразования Шумерлинского района в Шумерлинский муниципальный округ

Сегодня, 27 апреля, в Торханах состоялись публичные слушания по вопросу о преобразовании муниципальных образований путем объединения всех сельских поселений, входящих в состав Шумерлинского района, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа с наименованием Шумерлинский муниципальный округ Чувашской Республики с административным центром в городе Шумерля. В слушаниях принимали участие руководство района, депутаты, главы и активисты сельских поселений.

Глава Шумерлинского района — председатель районного Собрания депутатов Борис Леонтьев отметил, что публичные слушания проводятся с целью выяснения мнения населения по обозначенному вопросу.

Глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов подробно остановился на этапах и особенностях преобразования района в Шумерлинский муниципальный округ, озвучил положительные моменты, в числе которых — введение единого механизма управления, создание четкой и понятной вертикали власти и многое другое. Муниципальный округ будет иметь единый бюджет и план развития территории. Объединенные средства позволят решать не только первоочередные задачи, но и реализовать крупные проекты, требующие больших финансовых вложений. Без внимания не останется ни один населенный пункт.

Как было отмечено, подобные публичные слушания прошли во всех сельских поселениях района, и инициатива преобразования Шумерлинского района в муниципальный округ получила положительный отклик населения. Так же произошло и сегодня. После обмена мнениями, озвучивания ценных предложений для предстоящей работы идея была поддержана большинством голосов.

По результатам слушаний, Собранию депутатов Шумерлинского района было рекомендовано согласиться на преобразование муниципальных образований путём объединения всех сельских поселений, входящих в состав Шумерлинского района, и наделение вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа с наименованием Шумерлинский муниципальный округ Чувашской Республики с административным центром в городе Шумерля.

Т. Александрова.