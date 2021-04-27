Поздравления Президента России ветеранам Чувашии доставят к 9 мая

По традиции накануне Дня Великой Победы ветеранам войны, труженикам тыла и блокадникам доставят персональные поздравления, подписанные Президентом Российской Федерации.

С 3 по 8 мая включительно 7877 ветеранов Чувашии, а по всей России более 800 тысяч почетных адресатов, получат специальные художественно оформленные конверты с поздравлением главы государства.

В ведомстве отмечают, что Почта России приложит все усилия к тому, чтобы ветераны получили поздравления независимо от их местопребывания в праздничные дни. При необходимости специалисты будут уточнять новое место жительства ветерана и доставлять поздравления по актуальным адресам.

Если адресата не окажется дома, например, переехал на дачу или временно отсутствует, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а в течение этого времени будут регулярно повторяться попытки доставки поздравления. Письма вручаются адресатам лично, но без требования подписи в получении.

чувашинформ.рф