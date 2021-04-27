Педагоги, волонтеры гимназии активные участники Всероссийского субботника

24 апреля 2021 года педагоги, волонтеры МБОУ «Гимназия №8» Шумерли приняли активное участие во Всероссийском субботнике, который прошел в парке культуры и отдыха города Шумерли, благоустроенном по программе «Формирование комфортной городской среды». Активисты благоустраивали любимое всеми общественное пространство. Подмели территорию, собрали листья в мешки, помыли малые архитектурные формы и статуи…

Городской парк — это центр притяжения общественной жизни. В последние годы благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» парк значительно преобразился.

Именно жители формируют первоочередной список общественных пространств к благоустройству. От активности каждого зависит, как будет выглядеть парк, сквер, бульвар или аллея в конечном результате. Онлайн-голосование за территории будет проходить с 26 апреля по 30 мая на платформе 21.gorodsreda.ru. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства на 2022 год. В Шумерле такими общественными пространствами определены сквер им. В.М. Скаржевского и Центральная площадь с прилегающей ул. Октябрьской.