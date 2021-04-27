Определены победители конкурса «Школа-пресс-2021»

В нынешнем году в Межрегиональном открытом конкурсе школьных газет «Школа-пресс» приняли участие более 100 изданий и юных корреспондентов школьных газет из разных уголков России.

Традиционно очень много изданий из Приволжского федерального округа, особенно из Татарстана, Пермского края, Ульяновской и Нижегородской областей. Впервые к нам присоединились Красноярский край, Челябинск и Санкт-Петербург.

Особую радость в этом году жюри доставили сельские школьные газеты Чувашской Республики. После участия в мастер-классах в прошлом году по содержанию они значительно выросли и способны составить серьезную конкуренцию многим городским газетам нашей же республики.

Главное, стало значительно больше материалов, которые ребята пишут про и для сверстников, на те темы, которые их волнуют больше всего. Например, пандемия стала одной из них. Она заставила изменить взгляды на жизнь, поменять приоритеты в ней. То, что казалось будничным, вдруг обрело особую ценность, и наоборот.

Юнкоры постепенно отходят от описаний мероприятия в стиле “на чаепитии присутствовали...” и переходят к тому, что их действительно волнует. Это темы любви и дружбы, справедливости и дискриминации в подростковой и школьной среде. Удивительно, но подросткам небезразлично, в какой среде они живут, и в школьных газетах стали появляться материалы на тему экологии.

Газета постепенно становится площадкой, на которой не только дети, но и их родители и учителя обсуждают различные темы.

В нынешнем году первое место в номинации “Лучшая газета городской школы” присуждено челябинской “Переменке” из лицея № 11. Каждый номер газеты юнкоры и их наставники посвятили определенной теме. Например, декабрьский выпуск был посвящен недетским вопросам. В их числе материал о телефоне доверия, интервью со школьным психологом и опрос учеников на тему “Какие проблемы вас волнуют?”. Другая лучшая школьная газета в этой номинации выходит в Дмитровграде Ульяновской области, ее выпускают ребята и их наставники в Центре дополнительного образования детей.

Победитель в номинации “Лучший корреспондент школьной газеты” в нынешнем году ученик школы № 61 г. Чебоксары Иван ТАРАТИН в качестве приза получит путевку на фестиваль «Волжские встречи», который традиционно проходит в заволжской «Росинке» по инициативе Лиги юных журналистов РФ в Чувашской Республике на майских праздниках.

“Лучшая газета сельской школы”

I место

“Новая волна”, МБОУ “Новомуратская СОШ” Комсомольского района Чувашской Республики

II место

“ШОК”, с. Улеты Забайкальского края

“Школьный калейдоскоп” МБОУ “Шоркистринская СОШ” Урмарского района Чувашской Республики

“Голос школы”, МАОУ “Урмарская СОШ им. Г. Егорова” Чувашской Республики

III место

“Перекресток” МАОУ “Большеяниковская СОШ Урмарского района Чувашской Республики

“Лучший корреспондент школьной газеты”

I место

Иван Таратин, 8 класс, МБОУ СОШ № 61 г. Чебоксары

II место

Александра Мочалова, 11 класс, “Школьное окно”, МБУДО “Центр дополнительного образования детей”, г. Димитровград Ульяновской области

Владислав Данилов, 8 класс, “Голос школы”, МАОУ “Урмарская СОШ им. Г. Егорова”

Алиса Гафарова, “Школа радости”, МБОУ “Гимназия № 33” г. Казани

III место

Валерия Баранова, “К@пуста.SHOOL” МАОУ “СОШ № 1” г. Соликамск, Пермский край

Дарья Калашникова, 7 класс, “Школьное окно”, г. Димитровград Ульяновской области

Даниил Быстров, Анастасия Кириллова, 11 класс, МБОУ “СОШ № 17” г. Новочебоксарска

“Лучшая газета городской школы”

Iместо

“Школьное окно”, МБУДО “Центр дополнительного образования детей”, г. Димитровград Ульяновской области

“Переменка”, МБОУ “Лицей № 11” г. Челябинск

II место

“Школьное время”, МБОУ “СОШ № 48” г. Чебоксары, Чувашская Республика

“Лицеист”, МАОУ “Лицей г. Бор”, Нижегородская область

IIIместо

“Классная газета”, МБОУ “СОШ № 8” г. Новочебоксарска и ЦРТДиЮ Новочебоксарска

“ЛиГа”, МБОУ “Лицей № 18 г. Новочебоксарска”

“Лестница”, МБУДО “Дом детского творчества”, г. Заинск, Республика Татарстан

“Лучший дизайн школьной газеты”

I место

“МИГ”, МБОУ “СОШ № 12 им. Е. Шнитникова”, г. Нижний Новгород

“Переменка”, МБОУ “Лицей № 11”, г. Челябинск

II место

“Школьная галактика”, МБОУ “Цивильская СОШ № 2”, Чувашская Республика

III место

“Лицейские будни”, “Лицей № 8 “Олимпия” Дзержинского района г. Волгограда”.

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