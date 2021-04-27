Извлечь ошибки из уроков

Исходя уже из того, что митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) небезосновательно считают духовником Путина, выход на телеканале РТР сериала «Гибель империи. Российский урок» вызвал острую дискуссию в интернете. Служитель культа в формате лекций проповедует не столько о культе власти, сколько о крушении великих империй. Недаром первый его фильм (2008 г.) был уроком о гибели Византийской империи, нынешний сериал в 18 частях — о крахе Российской.

Речь в нём идет о Февральской революции 1917 года, которая завершилась Октябрьским переворотом, установлением кровавой диктатуры и Гражданской войной. И именно из этого урока нашей истории зрителям предлагается извлечь ошибки, дабы не повторить их в будущем.

Николай II, а вместе с ним и Российская империя пали не под ударами военного противника или экономического кризиса, но из-за проигрыша в общественном сознании, в средствах массовой информации. Каким бы сильным не было государство с объективной точки зрения, агрессивная агитация и пропаганда рано или поздно начинает овладевать умами граждан.

Важно это понимать, особенно сейчас, когда Россия испытывает массированную информационную атаку из-за рубежа и оппозиции внутри страны.

Речь идёт о недопущении формирования экстремистских сообществ, создание которых, в социальных сетях сегодня не представляет больших материальных и технических усилий. Идеи тотального отрицания всех государственных и общественных институтов легко распаляют молодые сердца.

На закате Российской империи степень отчуждения «рукопожатного» общества и государства достигал таких уровней, что высказываться в поддержку власти становилось уже неприлично.

Важно не допустить аналогичного развития событий в наши дни. Итоги русской революции — это реки крови, жесточайшая диктатура и тирания. России сегодняшней надо помнить, что бесконтрольное «разворачивание гаек» без роста сознательности граждан, без вызревания внутри общества соответствующих институтов приведет лишь к погружению страны в хаос, к её распаду, каким он был в 1917-ом и повторился на наших глазах в 1991 году.

Общество должно быть готово к своим мечтаниям, а иначе мы опять приведём к власти лишь эффективных популистов и болтунов.