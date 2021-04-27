За первые сутки в голосовании за благоустройство приняли участие почти 500 тыс. человек

Почти 500 тыс. человек за прошедшие сутки приняли участие в отборе территорий и дизайн-проектов благоустройства на следующий год, которое проходит на платформе Минстроя России za.gorodsreda.ru. Голосование за формирование комфортной городской среды началось в понедельник, 26 апреля, и будет идти в течение пяти недель, до 30 мая.

«Всероссийское голосование за объекты благоустройства на платформе za.gorodsreda.ru — это уникальный проект, ведь в таком масштабе отбор городских территорий проходит впервые. Участвует действительно вся страна — от Чукотки и Камчатки до Калининграда. Первый день показал, что интерес к теме городской среды очень высок, что она близка россиянам: в первые 24 часа голос за будущее своих городов отдали почти 500 тыс. человек. Это радостный результат, и мы благодарны всем, кто сделал свой выбор по проектам благоустройства в первый же день старта голосования», — говорит заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

Принять участие в жизни своего города просто — достаточно пары кликов. Отдать свой голос за одну из общественных территорий могут граждане России от 14 лет.

Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию можно на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или же в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодействия с платформой. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной.

На голосование выставляются парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Проголосовать можно будет и с помощью волонтеров — для этого жителю потребуется только назвать действующий номер телефона. Всего по всей стране консультировать граждан по объектам, выставленным на голосование, по федеральному проекту и помогать проголосовать будут около 13 тыс. добровольцев.

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам голосования, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Справочно:

Общероссийская платформа для голосования — проект, реализованный на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город». Технический оператор проекта — АНО «Диалог Регионы».

Основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» — преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и, тем самым, дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны. Сделать это можно только при участии граждан — именно жители создают запрос на определенные территории, они знают, чего им не хватает для комфортной жизни в городе в целом или же рядом с домом. Поэтому одна из целей федерального проекта — довести долю граждан в возрасте от 14 лет, принимающих непосредственное участие в развитии городской среды, до 30%.

За четыре года уже были благоустроены свыше 83 тыс. общественных пространств и дворовых территорий, реализованы 170 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

minstroy.cap.ru