Шумерлинцы почтили память ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы

26 апреля — День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Крупнейшей за всю историю ядерной энергетики в мире является Чернобыльская катастрофа, с момента которой прошло 35 лет.

Сегодня в Шумерле возле Камня памяти погибшим в радиационных авариях и катастрофах состоялся традиционный митинг с участием руководства города, ликвидаторов чернобыльской аварии, их родных и близких и других неравнодушных людей.

Из Шумерли и Шумерлинского района на ликвидацию аварии были призваны 127 человек. К сожалению, их с каждым годом становится меньше — в настоящее время, по данным военкомата, в живых остались лишь 38.

Вспоминая события многолетней давности, глава города Шумерли Сергей Яргунин и глава администрации Валерий Шигашев выразили слова огромной благодарности в адрес тех, кто ценой своей жизни и здоровья спасал мир от последствий ядерной катастрофы. Память тех, кто не дожил до сегодняшних дней, почтили минутой молчания.

Ветеранам, ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС были вручены памятные медали, а к камню памяти возложены цветы и венок.

Т. Александрова.











