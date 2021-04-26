Стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства на платформе za.gorodsreda.ru

В понедельник, 26 апреля, по всей стране стартовало онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На протяжении пяти недель, до 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги» каждый гражданин России в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству. Всего на голосование выставлено порядка 6 тыс. объектов.

«Сегодня запускается один из самых востребованных сервисов обратной связи с жителями — единая, всероссийская платформа по голосованию за объекты благоустройства, za.gorodsreda.ru. Этот проект позволит использовать технологии «умного города» для более продуманного формирования городской среды. Благодаря платформе каждый россиянин старше 14 лет сможет принять участие в составлении плана по благоустройству. Его голос может повлиять на то, какие территории будут ремонтироваться и приводиться в порядок в первую очередь — и для этого достаточно всего несколько кликов. Никто, кроме самих горожан, не знает лучше, что должно находиться рядом с их домом, какие объекты должны быть в парке, как лучше сделать набережную. Поэтому платформа выведет городскую среду в России на качественно новый уровень», — говорит заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

Платформа будет одним из наиболее эффективных инструментов вовлечения граждан в вопросы благоустройства. Она упростит и систематизирует опрос граждан в части городской среды во всех регионах России, поможет им принимать участие в формировании облика своих городов, сделает так, чтобы их пожелания и потребности учитывались при работе с территориями.

Это, в свою очередь, значительно упростит создание востребованных, полезных пространств. В результате — экономия средства бюджета, снижение числа конфликтов на почве городской среды, например, из-за того, что парковки занимают общественное пространство.

Популярные у горожан территории становятся точками роста — правильное, востребованное благоустройство повышает экономическую привлекательность территории, дает новые возможности для развития бизнеса за счет роста трафика. Благоустройство повышает стоимость недвижимости, создает предпосылки для появления новых рабочих мест в сфере услуг, повышаются отчисления в бюджет.

Голосование устроено максимально просто — пользователь может выбрать территории или дизайн-проекты в его городе или регионе, которые, по его мнению, нужно благоустроить или реализовать в следующем году. Проголосовать можно будет на сайте платформы za.gorodsreda.ru, зарегистрировавшись через подтвержденную запись в «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом портале «Госуслуг».

Проголосовать помогут и волонтеры проекта, для которых разработано специальное приложение, — для этого понадобится только номер телефона. Всего по всей стране консультировать граждан по объектам, выставленным на голосование, по федеральному проекту и помогать проголосовать будут около 13 тыс. добровольцев.

Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год.

В дальнейшем платформа позволит в оперативном режиме получать аналитику по запросам и потребностям граждан, подскажет, где региону необходимо дополнительно рассказывать о планируемых работах по благоустройству, где нужно активнее общаться с жителями.

minstroy.cap.ru