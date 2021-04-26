Дан старт началу нового сезона фестиваля «Театральное Приволжье»

23 апреля в Ижевске состоялась торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Театральное Приволжье». В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, театральные и общественные деятели, педагоги, представители генерального партнера проекта.



Награждение победителей среди молодежных и детских коллективов прошло в 6 номинациях, были отмечены призеры конкурса афиш, состоялся показ спектакля театрального коллектива Чувашской Республики «Абрикосовый сад». Его постановка «Страна слепых» по повести Герберта Уэллса признана не только лучшей постановкой молодежных театров, но также отмечена в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса».



В сезоне 2020—2021 гг. участие в фестивале приняли 416 театральных коллективов из всех регионов Приволжского федерального округа: 157 молодежных и 256 школьных театров. Количество актеров, принявших участие в конкурсных постановках, — около 5 000 человек.



Напомним, фестиваль «Театральное Приволжье» — окружной общественный проект, реализация которого началась по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе И. Комарова в год Театра в России (2019 г.).



Конкурс в рамках фестиваля проводится для молодёжных (возраст 18-30 лет) и детских театральных коллективов (возраст 6-17 лет).



Проект направлен на популяризацию молодежного театрального искусства и расширение культурного кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских театральных коллективов.



Приятно отметить, что лауреатами фестиваля сезона 2020—2021 гг. стали следующие представители Чувашской Республики: в номинации «Лучший молодежный спектакль» 1-го места удостоился театр «Абрикосовый сад» со спектаклем «Страна слепых»; в номинации «Лучший детский спектакль» 3-е место занял театральный коллектив Станиславский.com» со спектаклем «Оскар и розовая Дама».



Также наши ребята одержали победы в номинациях «лучшая актриса в молодежном спектакле» (Кристина Никифорова), «лучший актер в молодежном спектакле» (Александр Чернов), «лучшая режиссерская работа в молодежном спектакле» (Дмитрий Миронов). Среди актрис детских театров отличилась Дарья Фомина.

Все театральные постановки, ставшие победителями, призерами и финалистами фестиваля можно увидеть на сайте театральноеприволжье.рф во вкладке «финалисты» по ссылке: http://xn--80aagjcbgozdsmdljgyc7qka.xn--p1ai/finalists_2020.



Посмотреть, как проходила церемония подведения итогов, можно также на сайте театральноеприволжье.рф во вкладке «голосование» по ссылке: http://xn--80aagjcbgozdsmdljgyc7qka.xn--p1ai/vote_2020