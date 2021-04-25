У чебоксарских школьников есть свой конструктивный взгляд на политику

В гимназии № 5 прошла научно-практическая конференция «Политическая система РФ: проблемы и пути их решения». Школьники не только выступили с докладами, но и высказали свои предложения для усовершенствования системы. На конференции присутствовала депутат Государственной думы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алена Аршинова, которая высоко оценила инициативы юных политиков.

Алена Аршинова – один из самых молодых и активных депутатов Государственной Думы. Предложения ребят ей близки и понятны.

Обустройство общества – это живой постоянный процесс, — говорит Алена Игоревна. — Каждое поколение приходит со своими ценностями, привносит свое новое видение, свои понимание и подходы к тому, как надо решать проблемы в политике, социальной сфере, экономике. Например, молодые люди сейчас активно внедряют новые информационно-технологические решения. В Чувашии все больше развиваются информационные классы. Работает ряд успешных предприятий, которые помогают дебюрократизировать наше государство, сделать процесс обращения людей к органам власти максимально простым и удобным. В послании Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что любая справка для граждан должна предоставляться в «едином окне» в режиме 24 на 7. А для этого нужны современные решения в сфере информационных технологий. Кому как не молодым ребятам предлагать их, заменять устаревшие решения — актуальными.

Школьники в своих докладах затронули такие важные вопросы, как совершенствование законодательства, работу судебной системы, внешнеполитические отношения России, а также столь обсуждаемые в обществе темы контроля за распространением ВИЧ, домашнего насилия. Одним словом, продемонстрировали прекрасные способности глобально и объективно мыслить, работать с большими базами данных, структурировать сложные политические процессы. Депутат Госдумы и школьники сошлись во мнении, что подобные конференции – очень полезный формат общения для всех участников.

Алена Аршинова обратила внимание школьников, что скоро у них тоже появится возможность проявить себя как будущих политиков. С 18 лет по законодательству любой гражданин РФ может уже избираться на должность муниципального депутата, принимать участие в работе исполнительных органах власти. Сейчас партия «Единая Россия» проводит предварительное голосование, чтобы через народное голосование определить своих кандидатов на осенние выборы. Среди потенциальных кандидатов по всей стране очень много молодых людей, которые уже проявили себя как волонтеры, общественные активисты, политики.

Школьники в своих докладах затронули такие важные вопросы, как совершенствование законодательства, работу судебной системы, внешнеполитические отношения России, а также столь обсуждаемые в обществе темы контроля за распространением ВИЧ, домашнего насилия. Одним словом, продемонстрировали прекрасные способности глобально и объективно мыслить, работать с большими базами данных, структурировать сложные политические процессы. Депутат Госдумы и школьники сошлись во мнении, что подобные конференции – очень полезный формат общения для всех участников. Алена Аршинова обратила внимание школьников, что скоро у них тоже появится возможность проявить себя как будущих политиков. С 18 лет по законодательству любой гражданин РФ может уже избираться на должность муниципального депутата, принимать участие в работе исполнительных органах власти. Сейчас партия «Единая Россия» проводит предварительное голосование, чтобы через народное голосование определить своих кандидатов на осенние выборы. Среди потенциальных кандидатов по всей стране очень много молодых людей, которые уже проявили себя как волонтеры, общественные активисты, политики. У каждой идеи есть свое время. Я надеюсь, время для реализации ваших идей настанет как можно раньше, — подытожила разговор со школьниками Алена Аршинова.