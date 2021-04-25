Сквер преобразится

К середине мая в сквере им. В.М. Скаржевского появятся асфальтированные дорожки, а на площадках у памятников будет уложена брусчатка (мемориальную плиту «Воинам ГСВГ» решено перенести в сквер Победы). Восстановить планируется и освещение по периметру дорожек.



К работе уже приступили. Инициатором проекта выступает АО «Комбинат автомобильных фургонов» под руководством председателя Совета директоров Алия Чеченова.



Проект станет эффективным стартом комплексного благоустройства этого общественного пространства. Напомним, что сквер участвует во всероссийском онлайн-голосовании, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая на платформе http://za.gorodsreda.ru.



А. Андреева.