За трудоустройство безработного дают субсидию

На совещании в службе занятости Чувашии, состоявшемся 16 апреля, работодателей проинформировали о новых правилах государственной поддержки в 2021 году при трудоустройстве безработных граждан и о предоставлении грантов в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

В рамках федерального проекта работодатели – участники программы смогут получить государственную поддержку по возмещению затрат при трудоустройстве безработных граждан: ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости; лиц в возрасте 50-ти лет и старше, граждан предпенсионного возраста; женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, а также женщин, не состоящих в трудовых отношениях, имеющих детей дошкольного возраста.



Субсидия предоставляется работодателям для частичной компенсации затрат на выплату заработной платы работникам, трудоустроенным из числа безработных граждан, состоявших на учете в органах службы занятости на 1 января 2021 года. Размер возмещения затрат на каждого трудоустроенного безработного гражданина равен величине МРОТ (12792 рубля), увеличенной на сумму страховых взносов, за 1-й, 3-й и 6-й месяцы работы.

Кроме того, в рамках программы предусмотрена возможность направить работников предприятия на повышение квалификации или профессиональную переподготовку с выдачей диплома или удостоверения о приобретенной компетенции. Обучение для работодателей и граждан бесплатное и может быть доступно в дистанционном формате.



Источник: Центр занятости населения Чувашии.