Как направить маткапитал на накопительную пенсию

1 апреля 2021 года вступили в силу нормы Федерального закона № 409-ФЗ от 8 декабря 2020 года «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», корректирующие правила использования материнского капитала для женщин, направивших средства на формирование накопительной пенсии.



Если женщина направила средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии, а затем изменила своё решение, у неё есть 6 месяцев, чтобы определить другое направление использования средств — на улучшение жилищных условий, получение образования ребёнком (детьми), приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Этот срок может быть продлен еще на 6 месяцев на основании заявления, если женщина не определилась с направлением использования средств материнского капитала. Возможность продления предоставляется однократно.

В случае, если в течение года женщина не обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, то средства в течение 3 месяцев по истечению установленного срока будут направлены в тот же негосударственный пенсионный фонд (управляющую компанию), в котором формировались средства пенсионных накоплений.

В Чувашской Республике с начала действия Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» всего 10 владельцев государственных сертификатов направили средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии на сумму 2,9 млн руб.



Заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно подать в электронном виде через сайт ПФР или портал госуслуг.



УПФР в г. Шумерле (межрайонное).