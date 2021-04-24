Акция «Узнай о своих долгах»: служба судебных приставов информирует

Служба судебных приставов Чувашии сообщает, что по состоянию на апрель 2021 года зарегистрировано свыше 492 тысяч исполнительных производств. С начала года взыскано более 3,5 млрд. рублей задолженности по различным категориям исполнительных производств. Несвоевременная оплата долга почти для 29 тысяч граждан республики обернулась невозможностью выезда за пределы территории Российской Федерации. Более 2 тысяч человек ограничены в праве управления автотранспортным средством.



«Как узнать свою задолженность и почему она образовалась? Что такое исполнительский сбор? В какое районное отделение обратиться»? Получить ответы на эти и другие интересующие вопросы можно на официальных электронных сервисах. В рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы Чувашии информируют население о способах взаимодействия с ведомством.



Мероприятие проводится на всей территории Чувашии. Каждый гражданин может обратиться в расположенное поблизости структурное подразделение службы судебных приставов и получить подробную консультацию. В Шумерле таким является отделение судебных приставов по г. Шумерле, Шумерлинскому и Порецкому районам, находящееся по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Косточкина, д.11.

На сегодняшний день служба принудительного исполнения имеет в своем арсенале богатый перечень инструментов, призванных оказать содействие в решении практически всех сложных вопросов, связанных с исполнительным производством и деятельностью службы.

К официальным источникам предоставления информации относятся:

«Банк данных исполнительных производств». Он представлен на официальном сайте ФССП России, а также на сайте каждого территориального Управления; «Личный кабинет» на Едином портале государственных услуг и функций (ЕПГУ); Мобильное приложение «ФССП России».

Также у граждан есть возможность личного обращения в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Работа официальных сервисов осуществляется на безвозмездной основе и не требует значительных временных затрат. В электронном виде можно не только узнать текущую задолженность, но и сделать запрос в службу судебных приставов, узнать информацию по исполнительному производству, направить заявление.

С осторожностью стоит относиться к сведениям, полученным при помощи иных интернет-ресурсов, которые не всегда обладают достоверностью и могут использоваться мошенниками в целях личного обогащения.

По информации УФССП России по Чувашии.