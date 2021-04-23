С вербой и любовью. Журналисты газеты Вперёд побывали в доме престарелых в деревне Кадеркино

Сегодня мы вместе с преподавателем воскресной школы при храме Серафима Саровского Зинаидой Удивановой посетили стационарное отделение Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения. Во время пути в д. Кадеркино Шумерлинского района любовались просторами нашего края.



Некоторых проживающих в стационарном отделении мы застали за работой – уборкой территории. Как отметили сами пожилые, легкий труд в такую приятную погоду только на пользу, как для тела, так и для души.

Причиной же визита стало желание рассказать проживающим в стационаре о приближающихся православных праздниках – Вербном воскресении и Пасхе Христовой. Беседа прошла в теплой и дружественной обстановке, в ходе которого были подняты разные вопросы на религиозную тему. В конце встречи желающим были розданы вербные веточки.



Каждый участник встречи по-своему, по мере своей готовности принял весточку преподавателя воскресной школы, но равнодушным не ушел никто. А вот Ирина Ивановна Михайлова, которая уже четвертый год проживает в стационарном отделении, не скрывала своей радости и благодарности за столь нужное для неё общение.



Следующую встречу для пожилых хотят организовать в пасхальные дни, уже вместе с воспитанниками воскресной школы.