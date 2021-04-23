Приглашаем в библиотеку на фотосессию

Сегодня различные тематические фотосессии пользуются огромной популярностью. И мы рады, что у нас, в помещении межпоселенческой библиотеки и муниципального архива (ул. Чайковского, д. 1), появилась возможность проводить интересные сюжетные съёмки в тематической фотозоне.



В преддверии Дня чувашского языка мы открыли специально отведенное декорированное пространство, где каждый желающий может сделать памятные снимки. Оформление такого пространства стало итогом совместного проекта специалистов библиотеки и шумерлинского художника Сергея Разгудаева. Мы приглашаем всех желающих посетить нашу библиотеку и сделать интересное селфи, выставить фотографии в социальных сетях с хештегом #ЛюблюРоднойЯзык. А мы, библиотекари, в свою очередь, соберем онлайн-коллекцию библиотечной фотозоны и выберем лучшие фотографии.



ЦСБА Шумерлинского района.