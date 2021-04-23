Организация отдыха детей – дело ответственное

Лето не за горами. Дети, которые по известным всем причинам не смогли отдохнуть в пришкольных и загородных лагерях в прошлом году, с нетерпением ожидают начала нового оздоровительного сезона. А это значит, что у ответственных за летний отдых детей и подростков лиц наступает горячая пора.

16 апреля в администрации города Шумерли состоялось заседание муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в 2021 году. В повестке дня значились вопросы, касающиеся организации работы пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и детского оздоровительного лагеря «Соснячок». Зам. главы — начальник отдела образования, молодежной и социальной политики администрации И.В. Сасакина отметила, что в этом году лагеря откроют свои двери с учетом заполняемости на 75 % от их проектной мощности. Открытие смен запланировано на 1 июня. В летний период будут функционировать 6 пришкольных лагерей на базе школ и Центра детского творчества с общим охватом более 550 детей.



И.В. Сасакина также ознакомила со стоимостью путевок в загородные лагеря, рассказала об организации профильных смен на базе некоторых учреждений республики.

Особое внимание в ходе заседания было уделено требованиям Роспотребнадзора к организации летнего отдыха. В связи с необходимостью соблюдения мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции по сравнению с предыдущими годами требования стали жестче. Например, появилась необходимость регулярной сдачи анализов на covid сотрудниками лагеря, если они в течение смены будут выезжать за пределы территории. Несмотря на большие финансовые затраты, правила придется четко выполнять.



Как известно, для шумерлинцев заявочная кампания по приобретению путевок в загородные лагеря стартовала в прошлую субботу, 17 апреля. Большинство родителей, чьи дети выбирают отдых в лагере, уже забронировали путевки по месту их обучения. Многие шумерлинцы традиционно выбирают «Соснячок», ведь, когда ребенок практически под боком, удобств и спокойствия намного больше.



Директор «Соснячка» Е.М. Трошина рассказала о работах, которые проводятся в лагере в ожидании отдыхающих. Так, во всех комнатах спальных корпусов проводится текущий ремонт, предстоят работы в столовой и в пищеблоке. В туалетах проводится ревизия сантехники, в медпункте произвели частичную отделку плиткой, полностью отремонтировали канализацию. Детей приятно порадуют летняя эстрада, волейбольная площадка, засеянная газонной травой. Конечно, есть и неразрешенные вопросы, но хочется надеяться, что к началу летнего оздоровительного сезона лагерь подойдет в боевой готовности.

Татьяна Александрова.