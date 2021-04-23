За чистый город!

В Шумерле проходит месячник по санитарной очистке и благоустройству. В него активно включились коммунальные и промышленные предприятия, школы, детсады и учреждения допобразования, управляющие компании, организации разных сфер деятельности. 16 апреля прошел первый общегородской субботник, еще один запланирован на 23 апреля. Конечно, если позволит погода.

А 24 апреля Шумерля присоединится ко всероссийскому субботнику. В нашем городе решено посвятить этот день уборке парка культуры и отдыха. Эта общественная территория выбрана не случайно: парк благоустраивался в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, сейчас готовятся документы на участие в федеральном конкурсе грантов, и широкое участие жителей во всех мероприятиях на территории парка приветствуется. Это своего рода показатель нужности общественной территории и заинтересованности самих жителей в ее благоустройстве.



Администрация города надеется, что шумерлинцы откликнутся на призыв и придут 24 апреля к 10 часам в парк, чтобы внести свою лепту. Инвентарем и хорошим настроением обязательно обеспечат! лишь бы погода не подвела.



Что касается других общественных территорий – сквера им. В.М. Скаржевского и сквера Победы, — то там наводят порядок трудовые коллективы и школьники по утвержденному плану.

Наталья Владимирова.